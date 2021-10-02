СМИ: в ХДС хотят вынести вопрос о будущем Лашета на партийное голосование

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Ряд высокопоставленных представителей Христианско-демократического союза (ХДС) готовят план по смене руководства партии после поражения на выборах в Бундестаг. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, планируется вынести вопрос об отставке председателя ХДС Армина Лашета на общепартийное голосование. Сначала в партии хотят дождаться итогов предварительных переговоров по правящей коалиции. Если Лашету удастся все же возглавить правительство, то он останется во главе христианских демократов, говорится в публикации.

В числе сторонников смены руководства партии в статье называются депутаты Бундестага Кристиан фон Штеттен и Карстен Линнеман, глава гамбургского отделения ХДС Кристоф Плос и глава христианских демократов Тюрингии Кристиан Хирте.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция в ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах младших партий. Кандидатуру канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все зависит от того, с кем больше захотят вступать в союз младшие политические силы. Наиболее вероятным считается вариант, при котором правительство возглавят социал-демократы.