Зеленский призвал Раду и правительство ускорить реформы на Украине

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады и министров к слаженной работе для ускорения темпов в отраслевых реформах. Об этом в субботу заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

"Зеленский шел на выборы со своей программой. Что-то сделано удачно, что-то - менее. Сейчас мы имеем половину срока [Зеленского на посту президента], и он хочет, чтоб партия власти, кабмин и Рада работали более слаженно над отраслевыми реформами", - сказал он во время общения с журналистами в Трускавце Львовской области, где проходит заседание президентской фракции "Слуга народа".

Советник главы офиса уточнил, что речь идет в первую очередь о судебной реформе, а также о борьбе с коррупцией во власти.

В стране сейчас реализуется судебная реформа, на ускорении темпов которой неоднократно настаивали послы стран "Большой семерки". В рамках этой реформы Рада одобрила два ключевых закона. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.