В Мали в результате подрыва на взрывном устройстве погиб миротворец ООН

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Один миротворец ООН погиб в Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще трое получили серьезные ранения. Об этом сообщил в субботу специальный представитель генсека ООН в республике, глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване.

"Один погиб и трое получили тяжелые ранения после того, как одна из наших групп подорвалась на самодельном взрывном устройстве", - отметил он на своей странице в Twitter. Ване добавил, что инцидент произошел в районе города Тесалит на северо-востоке Мали вблизи границы с Алжиром.

Глава МИНУСМА не сообщил о том, в контингент какой страны в составе миссии входил погибший миротворец.

МИНУСМА учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.