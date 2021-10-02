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В Минске назвали примерные даты публикации нового проекта конституции

Итоговый вариант предоставят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Итоговый проект новой Конституции Белоруссии может быть представлен для публичного обсуждения не позднее 7 ноября. Об этом сообщил Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала проекта ОНТ "Главный. Тур" в субботу.

"Думаю, текст [проекта конституции], который будет предоставлен, наверное, не позднее 7 ноября для уже публичного обсуждения для граждан Беларуси, будет уже идеально вышлифован", - сказал Воскресенский.

Он напомнил, что на недавнем заседании Конституционной комиссии с участием президента Александра Лукашенко был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым не найден компромисс, теперь доработкой проекта основного закона в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. "Дальше должны подключиться президентские юристы, те, которые визируют законы, пишут законопроекты, подзаконные акты - то есть высокопрофессиональные юристы с управленцами высокого уровня, чтобы дошлифовать спорные разделы, которые остались, - сказал эксперт. - А у нас практически остался [несогласованным] один - о Всебелорусском народном собрании и его полномочиях, формировании".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых. Предлагаемые изменения, по сути, предполагают сохранение президентской формы правления и уточнение функций и полномочий президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. Власти заявили, что референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года.

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