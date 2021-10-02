В Минске не опасаются, что оппозиция раскачает ситуацию к референдуму по конституции

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии и глава Конституционной комиссии по выработке предложений по поправкам в основной закон Петр Миклашевич считает, что нет оснований опасаться ситуации, в результате которой оппоненты власти смогут использовать референдум по конституции, чтобы раскачать обстановку в стране.

"Прогнозировать, что кто-то устроит провокации, я думаю, никаких оснований нет, есть достаточно сил и возможностей на государственном уровне не допустить такие попытки и в спокойной обстановке провести референдум [по конституции]", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

По его словам, сегодня стоит задача провести соответствующую разъяснительную работу, "чтобы предлагаемые изменения конституции большинством граждан были восприняты положительно. Чтобы они пришли на референдум с понимаем того, что они (изменения Основного закона государства - прим. ТАСС) направлены на дальнейшее обеспечение стабильности в стране". Миклашевич также отметил, что в сложившейся после президентских выборов в республике ситуации КС принял специальный акт "по защите конституционного строя" и любые действия по изменению конституционного строя и захвату государственной власти насильственными методами будут наказаны по закону.

Ранее власти заявили, что референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года.

На фоне протестов в республике, начавшихся после выборов главы государства 9 августа 2020 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи Основного закона и добавить 14 новых. Сущность предлагаемых изменений в проекте новой конституции заключается, в частности, в следующем: сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.