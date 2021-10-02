В Херсоне украинские националисты напали на журналистов телеканала "НАШ"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Представители радикальной организации "Национальный корпус" напали на журналистов телеканала "НАШ" во время выездного эфира, который проводился в субботу в Херсоне.

Как сообщает "НАШ", журналисты приехали в город снять сюжет о Херсонском судостроительном заводе. Однако поездка обернулась столкновениями с представителями "Национального корпуса". Из продемонстрированной видеозаписи видно, как они начали нападать на журналистов, участников и зрителей акции, ломали технику, вырывали из рук личные вещи. В сюжете отмечается, что "Нацкорпус" не первый раз оказывается замешанным в препятствовании журналистской деятельности и избиении представителей СМИ.

Действующая власть давно пытается закрыть телеканал "НАШ", как ранее закрыла телеканалы "112 Украина", "Ньюс-уан", "ЗИК", сайт издания "Страна". Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (ООО "Наш 365") в связи с тем, что вещатель не устранил зафиксированные ранее нарушения и не оплатил штрафы более чем на 228 тыс. гривен (около 8,5 тыс. долларов), а также за новые нарушения. 19 августа Нацсовет по телевидению уже принимал решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".

Нацсовет неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой политического курса Украины.