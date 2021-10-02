В США предъявили обвинения боевику ИГ, помогавшему террористам вести пропаганду на Западе

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения гражданину Канады саудовского происхождения, который активно участвовал в создании и распространении на Западе пропагандистских видеороликов на английском языке террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния, опубликованном в субботу.

Как следует из документов, речь идет о Мухаммеде Халифе, который приехал в Сирию в 2013 году и стал оказывать поддержку ИГ. Он являлся "влиятельным англоговорящим членом ИГ".

По данным властей США, Халифа "был ведущим переводчиком пропагандистских материалов ИГ и озвучивал на английском ряд роликов". С их помощью группировка рассчитывала привлечь новых сторонников или спровоцировать людей на совершение террористических актов. Целевой аудиторией указанных материалов были жители западных стран, отметили в прокуратуре. Как говорится в заявлениях, на некоторых записях запечатлены расправы, которые устраивали боевики ИГ.

Халифа, как отмечают власти США, также участвовал в боевых действиях на стороне террористов. В начале 2019 года он был захвачен курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. Это произошло после перестрелки между данными формированиями и боевиками ИГ.

Представители "Сил демократической Сирии" "недавно передали его [Халифу] под стражу ФБР", сообщили в прокуратуре. Он был доставлен в штат Вирджиния. Боевику предъявлены обвинения в "сговоре с целью оказания материальной поддержки ИГ", которая привела к смерти людей. Ему может грозить пожизненное тюремное заключение.