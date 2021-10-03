КНДР осудила СБ ООН за обсуждение ракетных пусков Пхеньяна

ТАСС, 3 октября. КНДР осудила Совет Безопасности ООН за рассмотрение на заседании 1 октября вопроса, связанного с ракетными пусками Пхеньяна. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, Пхеньян назвал действия СБ ООН "проявлением двойных стандартов". В заявлении МИД КНДР, которое приводит ЦТАК, также отмечается, что целью пуска ракет была "самооборона".

28 сентября Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.