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Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

КНДР осудила СБ ООН за обсуждение ракетных пусков Пхеньяна

Пхеньян назвал действия Совета Безопасности ООН "проявлением двойных стандартов"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 3 октября. КНДР осудила Совет Безопасности ООН за рассмотрение на заседании 1 октября вопроса, связанного с ракетными пусками Пхеньяна. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По его информации, Пхеньян назвал действия СБ ООН "проявлением двойных стандартов". В заявлении МИД КНДР, которое приводит ЦТАК, также отмечается, что целью пуска ракет была "самооборона".

28 сентября Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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