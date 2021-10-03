СМИ: в Японии министром по делам Окинавы и "северных территорий" назначат депутата Нисимэ

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида намерен назначить на должность министра по делам Окинавы и "северных территорий" (так в стране называют южные Курильские острова) депутата парламента от ЛДП Косабуро Нисимэ. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Кроме того, ему поручат портфель министра реконструкции. Предыдущий министр по делам Окинавы и "северных территорий" Таро Коно был ранее назначен на пост главы управления ЛДП по связям с общественностью.

Избрание Кисиды новым премьер-министром Японии ожидается 4 октября. В этот же день будет официального оглашен состав его кабмина.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.