Талибы запретили в Афганистане продажу оружия и машин без лицензий

ТАСС, 3 октября. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило продажу в стране оружия и автотранспорта без лицензий. Об этом сообщило в воскресенье сформированное талибами министерство обороны.

В заявлении ведомства, которое процитировало афганское агентство The Khaama Press, отмечается, что в стране "запрещается покупка и продажа оружия, боеприпасов без соответствующих документов, а также транспортных средств без лицензий".

Как указали в сформированном радикалами министерстве обороны, "ряд безответственных лиц забрали оружие и автомобили у государственных учреждений или у некоторых членов предыдущего правительства, но в соответствующие органы [для регистрации] они не поступили". В заявлении говорится, что "отдельные лица намеревались незаконно продать оружие и транспорт".

Министерство обороны правительства талибов заверило, что "нарушители будут преследоваться по закону".

15 августа отряды "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.