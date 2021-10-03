Al Jazeera: в результате взрыва у мечети в Кабуле погибли 12 человек

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.

Как уточняется, мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности, представители Минобороны.

Ранее Муджахид написал в Twitter, что "взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие и раненые".

В свою очередь пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости проинформировал, что при взрыве погибли два человека. "В результате взрыва у входа в мечеть два человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести", - цитирует его местное агентство Aamaj News.

Согласно данным Al Jazeera, сотрудники службы безопасности "Талибана" задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.

В новость внесены изменения (16:21 мск) - приводятся уточненные данные о жертвах и пострадавших и высказывания пресс-секретаря МВД.