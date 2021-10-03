Украинское КБ "Южное" намерено создать новые ракетные системы

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Украинское конструкторское бюро (КБ) "Южное" создаст для вооруженных сил страны новые ракетные системы. Об этом его директор по коммуникациям Сергей Полуян заявил в опубликованном в воскресенье интервью местному изданию "Апостроф".

"По вооружению наша работа ведется в двух направлениях. Первое направление - это продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения, - сказал он. - Второе направление - это создание новых образцов ракетно-реактивного вооружения".

В частности, сообщил Полуян, КБ "Южное" планирует создать новую зенитную систему "Кильчень". "Предлагаемая нами система - это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические на расстоянии до 44 км. Количество одновременно обстреливаемых целей - от 12 до 16 (в зависимости от их типа)", - отметил он.

"Украина славится сильной школой радиолокации и информационных технологий, и сегодня мы - одна из немногих стран, способных создать зенитный комплекс шестого поколения", - считает Полуян. При этом "Апостроф" напоминает, что наиболее современной системой такого рода в составе украинской армии является принятый на вооружение в 2016 году зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который по российской классификации относится к четвертому поколению.

Коснувшись продления сроков эксплуатации имеющегося ракетного вооружения, Полуян рассказал, что его коллегами "развернут комплекс работ, выпущена ремонтная документация". "Кое-какие узлы и агрегаты мы уже отремонтировали", - добавил он. В свою очередь затронув тему новых разработок, представитель КБ сообщил: "Мы разработали и сейчас доводим отработку новых снарядов для "Градов" (реактивные системы залпового огня), снаряд называется "Тайфун-1". Он имеет увеличенную дальность полета, до 40 км".

КБ "Южное" расположено в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Во времена СССР оно являлось ведущим и крупнейшим разработчиком ракетно-космической техники для гражданских и военных целей.