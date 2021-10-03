Эксперт считает, что отставка спикера Рады нужна Зеленскому для концентрации власти

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Инициатива с отставкой председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова является элементом устранения политической конкуренции и служит для еще большей концентрации власти в руках президента Украины Владимира Зеленского. Однако она может не только спровоцировать парламентский кризис, но и стать отправной точкой для создания новой оппозиции к главе государства. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Ситуация с Разумковым - это элемент дозачистки конкуренции внутри команды власти: после отставки [в июле] главы МВД Украины Арсена Авакова судьба Разумкова фактически была предрешена, поскольку только он продолжал занимать какую-то особую позицию, только он выглядел политиком внутри партии власти, только он часто конкурировал с офисом президента и самим президентом за процедуры принятия решений, за управление политическим курсом партии ["Слуга народа"]. Это касалось и санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины, и многочисленных законопроектов: в каждом случае Разумков имел свою точку зрения и даже часто переигрывал офис президента, - отметил Бортник. - Поэтому попытка отправить в отставку Разумкова - это, безусловно, попытка максимально сконцентрировать власть в руках президента и его офиса".

Одновременно эксперт считает, что пока у идеи снять Разумкова с поста нет необходимых 226 голосов в парламенте. "На данный момент не хватает 20-30 голосов. Есть 170-180 голосов депутатов внутри фракции "Слуга народа", но не больше. Есть группы в парламенте, готовые поддержать инициативу, но все равно голосов не хватает", - уточнил Бортник.

Инициатива наказуема

Зеленского, продолжил эксперт, не устраивает самостоятельная фигура на должности спикера парламента, какой попытался стать Разумков. "Проблема в том, что президент на должности председателя Верховной рады хочет видеть не политика, а менеджера, спикера, то есть технического сотрудника, секретаря парламента, который организовывает голосования, а не главу парламента, который потенциально, юридически и политически вторая фигура в стране, которая может сказать "нет" офису президента, проводит самостоятельную линию, пытается влиять на правительство, которое тоже формируется в парламенте", - аргументировал он.

Бортник подчеркнул, что Зеленский считает всех членов команды своей собственностью, "он не приемлет какой-либо конкуренции и самостоятельной игры внутри своей партии, которую он считает своей компанией, своим коммерческим предприятием".

Угроза парламентаризму

"Отставка Разумкова потенциально может вернуть парламент в эпоху [предыдущего спикера Рады Андрея] Парубия, когда есть только большинство в парламенте, и оно управляет всеми делами в Раде, а позиция остальных фракций и групп полностью игнорируется", - опасается Бортник.

По его словам, это станет большой проблемой, потому что парламент должен учитывать мнения разных политических сил как представителей разных избирателей. "Это будет большая угроза парламентаризму, потому что будут реализовываться только интересы одного человека или группы, а интересы других слоев общества, голосовавших за другие партии, буду игнорироваться", - уверен он.

Политолог добавил, что "такая система кажется более стабильной, но поскольку правового и политического выхода из нее нет, то и действия оппозиции будут носить более радикальный характер".

Новая оппозиция

Пытаясь убрать Разумкова с политического пути, Зеленский в итоге, напротив, может получить нового серьезного конкурента. Будет ли в таком русле развиваться ситуация в дальнейшем, зависит от Разумкова, полагает эксперт. "Разумков может стать одной из точек публичной сборки оппозиции против Зеленского, причем центристской. При этом надо понимать, что какой бы Разумков ни набирал рейтинг, все эти проценты он забирает у Зеленского и "Слуги народа", которых им может критически не хватить в нужный момент", - указал Бортник.

В этом смысле, отметил он, важно то, кто поддержит Разумкова, если он решится на самостоятельную игру. "Все зависит от его смелости и от готовности больших финансовых кругов инвестировать в Разумкова. Потенциально это молодой и перспективный политик, который может, особенно в объединении с мэром Киева Виталием Кличко, экс-премьером Владимиром Гройсманом и другими политиками, создавать серьезные проблемы для рейтинга власти", - отметил эксперт. Поэтому, резюмировал он, развитие ситуации зависит от действий самого Разумкова, и если он не будет достаточно смел, то "его смогут лишить не только должности, но и мандата, и он может уйти в политическую тень до следующих выборов".

Подписи за отставку Разумкова

Ранее пресс-служба "Слуги народа" сообщила о начале сбора подписей для вынесения вопроса об отставке спикера на голосование Рады. Процесс проходил на выездном заседании фракции партии в Трускавце. К вечеру субботы 150 необходимых подписей удалось собрать. 4 октября депутаты президентской фракции начнут процедуру отзыва спикера с должности.

При этом сам Разумков не был приглашен на выездное заседание, в связи с чем предложил депутатам встретиться в Киеве 4 октября в 18:00, чтобы обсудить его работу на посту. В СМИ сообщают, что основная часть членов фракции встречу решила проигнорировать.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции. Партия "Слуга народа" в кресле председателя Верховной рады предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который в данное время занимает пост первого вице-спикера парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Разумков перестал быть членом команды фракции партии "Слуга народа" и начал вести собственную политическую жизнь. Он подчеркнул, что в партии к нему много претензий. В частности, расхождение во взглядах на решения о санкциях и закон об олигархах. Вопрос о том, кто будет вместо Разумкова, по словам главы государства, решит фракция.