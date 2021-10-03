Боррель обсудил с саудовскими партнерами возобновление переговоров по СВПД

ТАСС, 3 октября. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Саудовскую Аравию проинформировал саудовских партнеров о перспективах возобновления венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в тексте выступления Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС в воскресенье.

"Как координатор [Совместной комиссии по] СВПД <...> я проинформировал своих партнеров о перспективах возобновления венских переговоров по ядерной сделке с Ираном, - я надеюсь, что [это произойдет] скоро", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Он добавил, что обсудил с саудовскими партнерами ситуацию в Афганистане, сложившуюся после прихода к власти в этой стране движения "Талибан" (запрещено в РФ). Боррель и представители королевства также обменялись мнениями по поводу урегулирования конфликта в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов.

"Мы готовы возобновить переговоры с Советом сотрудничества [арабских] государств Персидского залива о новом всеобъемлющем соглашении о свободной торговле", - заверил он.

Глава европейской дипломатии сообщил, что встретился со спецпосланником генсека ООН в Йемене Хансом Грундбергом. Позже запланирована встреча с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД.