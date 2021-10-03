Германские СДПГ и либералы сохраняют разногласия после первых коалиционных переговоров

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), победившая на выборах в Бундестаг, и Свободная демократическая партия (СвДП) провели первый раунд предварительных переговоров по будущей коалиции, который подтвердил наличие расхождений между программами этих политических сил.

Генсек социал-демократов Ларс Клингбайль после завершения встречи в воскресенье сказал, что переговоры прошли "конструктивно и обстоятельно". "Но есть многое, по чему требуется прогресс", - заявил он в эфире телеканала Welt. Его коллега из СвДП Фолькер Виссинг в свою очередь заявил: "Наши позиции расходятся по существенным пунктам".

Среди вызывающих разногласия вопросов - минимальный размер оплаты труда. СДПГ хочет повысить его до €13 в час, СвДП - против.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция в ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах младших партий. Кандидатуру канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все зависит от того, с кем больше захотят вступать в союз младшие политические силы. Наиболее вероятным считается вариант, при котором правительство возглавят социал-демократы.