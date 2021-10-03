Орбан заявил, что Брюссель вонзает Венгрии "нож в спину" в деле борьбы с миграцией

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) должен ожидать новой волны нелегальной миграции, которой уже ныне противодействует Венгрия, получающая за свои усилия по обеспечению безопасности сообщества "нож в спину" из Брюсселя. С таким утверждением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью, опубликованном в воскресенье чешским сетевым изданием Parlamentni Listy.

"Американцы имели право сказать, когда [проходившая под эгидой НАТО в Афганистане военная] миссия завершится. Мы к этому приспособились. Но это неправильно, чтобы хаос, который они (американцы в Афганистане - прим. ТАСС) оставили после себя, отразился на нас. Численность мигрантов из Афганистана на южных границах Венгрии возрастает уже сейчас. Настоящая большая [миграционная] волна придет позже. Мы должны этому противодействовать, и Венгрия готова. Грустно, что, как и в 2015 году [во время первой миграционной волны в ЕС], Брюссель нам всаживает нож в спину. В то время, когда мы защищаем европейские границы, они (руководящие органы сообщества - прим. ТАСС) нам не помогают и даже задерживают предназначенные нам выплаты средств [из фондов ЕС]", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что "Евросоюз стал пленником брюссельской элиты". Инициативы руководящих органов сообщества, направленные на достижение максимальной централизации, по его мнению, не работают. Так, например, еврозона не действует эффективно. Проблемной областью стала миграция, на которую у государств - членов организации сложились радикально различные взгляды.

"Мы [Евросою] проходим сложный период. Мы вступили в эру эпидемии и миграции. Нам нужны сильные вожди и сплоченность людей. Имеет смысл держать порох сухим", - сказал премьер Венгрии.