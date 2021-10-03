Пашинян заявил о готовности встретиться с лидером Азербайджана

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также высказался о возможности организовать переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Еще в июле я объявил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровне, то есть на уровне министров иностранных дел и в формате премьер-министр - президент. В послании к Генассамблее ООН я отмечал, что проблема Нагорного Карабаха ждет решения. Могу сказать, что мы уже несколько раз приветствовали заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они неоднократно заявляли о необходимости урегулировать нагорнокарабахский конфликт и восстановить мирный процесс", - цитирует Пашиняна на странице в Facebook его пресс-секретарь Мане Геворгян.

Глава правительства добавил, что готов на встречу с Алиевым взять все карты минных полей, которые оказались в тылу азербайджанской армии, и призвал его привезти на такую встречу всех армянских пленных.

В субботу Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном "когда тот будет готов к этому". Кроме того, президент Азербайджана пообещал "адекватный ответ", если Армения передаст азербайджанской стороне точные карты минных полей.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.