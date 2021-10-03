Протестующие в центральной части Мексики прервали заседание с участием президента

МЕХИКО, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 100 человек в воскресенье ворвались на заседание с участием президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в штате Пуэбла в центральной части страны. Видеозапись мероприятия, на котором обсуждался ход ликвидации нанесенного ураганом "Грейс" ущерба, была размещена на канале главы государства на портале YouTube.

Манифестанты, прервавшие заседание, выразили недовольство действиями властей и потребовали включить их в списки пострадавших, а также ускорить выдачу компенсаций. Глава государства спокойно отреагировал на нарушение порядка и поговорил с протестующими. "Я понимаю, что вы все хотели бы видеть меня, чтобы я лично занялся вами, потому что у всех есть проблемы, но мы должны найти способ общаться, потому что нас миллионы, а проблем, к сожалению, много", - сказал Лопес Обрадор.

Президент заверил, что власти продолжат оказывать помощь тем, кто понес материальный ущерб. "Все, все <...> будет передаваться напрямую, без посредников", - подчеркнул он. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики, после чего продолжил движение в сторону Пуэблы. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, которые погибли при сходе оползня на жилой дом. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.