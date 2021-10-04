Баку отвергает утверждения о присутствии на азербайджано-иранской границе третьих сил

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджан считает необоснованными утверждения о присутствии на азербайджано-иранской границе третьих сил. Об этом заявила в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева.

"Мы не принимаем утверждения о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, провокационных попытках этих сил, потому что эти заявления не имеют под собой никаких оснований", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна. По ее словам, в целом, существование на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических элементов, которые могли бы представлять угрозу азербайджанскому государству или соседним странам, "не могут быть предметом обсуждений".

Как указала Абдуллаева, "неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которым всегда руководствовался Азербайджан". Комментируя заявления о вмешательстве внешних сил в дела Азербайджана, она отметила, что Баку всегда проводил независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах. "Развитие дружественных отношений с соседними государствами является одним из главных приоритетов нашей внешней политики, и с нашей стороны предпринимаются последовательные шаги в этом направлении", - заявила руководитель пресс-службы. Она также добавила, что Азербайджан "очень чутко относится к вопросу исламской солидарности".

Ранее глава МИД Ирана заявил, что "в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион, и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью". По словам министра, "во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля [на территории Азербайджана]". Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ, добавил он.