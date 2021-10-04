В Баку назвали внушающими надежды сигналы из Армении в вопросе делимитации границ

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Поступающие из Армении в последние дни позитивные сигналы в вопросе делимитации границ с Азербайджаном внушают надежды на то, процесс будет развиваться в конструктивном направлении. Об этом заявила в понедельник руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Азербайджан выступает за построение отношений со всеми государствами именно на основе уважения международно признанных границ друг друга, что является неизменной позицией нашей страны. Известно, что нами в том числе выражена готовность нормализовать отношения с Арменией на основе этого фундаментального принципа международного права и начать переговоры по делимитации границы. Процесс делимитации между Азербайджаном и Арменией является двусторонним вопросом, и поступающие в последнее время с противоположной стороны позитивные сигналы в этом вопросе вселяют надежду на развитие процесса в конструктивном направлении", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в интервью СМИ.