Талибы уничтожили причастную к недавним взрывам в Кабуле ячейку ИГ

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Отряды спецназа движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидировали минувшей ночью ячейку террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Кабуле. Как сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News , ликвидированы все члены ячейки, причастные к взрывам накануне у одной из мечетей Кабула.

"Ячейка ИГ была полностью уничтожена в результате решительных и успешных действий наших сил, - цитирует телеканал представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида. - Все террористы убиты".

По меньшей мере, два взрыва произошли в воскресенье на севере столицы Афганистана. По данным агентства Asvaka, они произошли в 17-м районе города недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с матерью Муджахида. В результате погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения. Ariana News отмечает, что это был самый крупный террористический акт в Афганистане после прихода к власти талибов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 7 сентября захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи.