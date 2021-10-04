Польша пока не видит смысла в продолжении переговоров с Чехией по шахте "Туров"

ВАРШАВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Польши пока не видят смысла в продолжении переговоров с чешской стороной по спорному делу о функционировании угледобывающей шахты "Туров". Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

"На данный момент мы не видим смысла в продолжении переговоров, потому что они не приносят никакого положительного результата", - констатировал представитель внешнеполитического ведомства.

"Польша сделала абсолютно все, чтобы выработать хорошее соглашение", - сказал он и подчеркнул, что польские переговорщики ездили в Прагу 17 раз, каждый раз представляя чешской стороне новые уступки. "В финале это предложение было очень хорошим как с финансовой, так и с юридической точки зрения. Но в какой-то момент наши переговорщики пришли к выводу, что чешская сторона из внутриполитических соображений не заинтересована в том, чтобы довести дело до конца", - указал Пшидач.

"Мы сейчас будем концентрироваться на европейском направлении, чтобы тут выровнять это дело", - сообщил он. "Если чехи не видят возможностей для соглашения, то это негативно отразится на польско-чешских отношениях. Это дело сильно подрывает доверие к нашим добрососедским отношениям", - отметил представитель МИД.

На минувшей неделе после нескольких раундов переговоров Польше и Чехии не удалось урегулировать спор о функционировании польской угледобывающей шахты "Туров". По словам Пшидача, главная причина срыва переговоров заключается в том, что чешская сторона хотела, чтобы заключенное соглашение никогда нельзя было расторгнуть.

Польская сторона видит причины сложностей в переговорном процессе в предстоящих в Чехии выборах Палату депутатов (нижнюю палату) парламента, которые состоятся 8-9 октября. По мнению Варшавы, пока чешские партнеры используют тему "Турова" в своих политических целях.

Спор между странами

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношлёнское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.