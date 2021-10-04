ЦИК Гагаузии объявил результаты выборов в местный парламент

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Второй день выборов в Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии Молдавии позволил установить победителей во всех 35 округах. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник Центральной избирательной комиссией Гагаузии предварительные данные.

Подавляющее большинство кандидатов в депутаты традиционно баллотировались как независимые. От оппозиционного в парламенте Молдавии Блока коммунистов и социалистов баллотировался 21 кандидат. Из них в 35-местный парламент Гагаузии прошли девять человек. В понедельник лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон сообщил, что "блок попытается сформировать большинство в парламенте Гагаузии".

Результаты голосования должна одобрить Апелляционная палата города Комрата. Ранее она уже утвердила мандаты 18 депутатов, победивших в первом туре 19 сентября.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский аналитик Сергей Манастырлы, прошедшие выборы не выявили однозначных победителей. Правящая в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности в этих выборах не участвовала. При этом, по его мнению, Блок коммунистов и социалистов показал "не совсем удовлетворительный результат" и теперь ему предстоит "предпринять большие усилия", чтобы сформировать большинство в местном парламенте.

Гагаузию возглавляет башкан (глава) Ирина Влах, которая руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, является членом правительства Молдавии. Однако местный парламент также "представляет собой влиятельную структуру", отметил аналитик.

"На самом деле, парламент Гагаузии имеет большие полномочия для представления позиции региона в центральных органах власти, которые он не использует. Местные депутаты могут направлять законодательные инициативы в парламент Молдавии, они участвуют в работе совместной межпарламентской комиссии, которая занимается гармонизацией законодательства", - отметил Манастырлы.