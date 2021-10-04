Глава офиса Саакашвили в Киеве прибыла в Тбилиси для участия в митинге

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Глава киевского офиса экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мария Барабаш прибыла в Тбилиси, чтобы в понедельник принять участие в митинге с требованием освободить политика. Об этом сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".

"Мы, украинская сторона требуем возвращения гражданина Украины. Еще вчера президент Зеленский заявил, что он сделает все для возвращения граждан Украины, в том числе и Михаила Саакашвили. Это возможно, и мы верим, что так и произойдет. Мы надеемся, что грузинская сторона подключится к этому процессу и президент Саакашвили будет освобожден", - сказала Барабаш.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, в понедельник планирует провести митинг около тюрьмы, где отбывает наказание политик, с требованием о его освобождении.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что Саакашвили полностью отсидит свой срок, в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Киев приложит все усилия для его возвращения.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине.