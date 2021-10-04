Полиция арестовала 38 экоактивистов, перекрывших движение в нескольких частях Лондона

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Полиция Лондона арестовала 38 экоактивистов, которые перекрыли ряд дорог в британской столице, протестуя против выброса парниковых газов.

"На настоящий момент 38 человек арестованы за создание препятствий движению по автотрассе и нарушение общественного порядка по предварительному сговору", - говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом в Twitter.

Согласно информации, распространенной ранее на сайте движения Insulate Britain ("Утепли Великобританию"), всего в акции протеста приняли участие около 50 человек. Они заблокировали движение на четырех ключевых участках, в том числе дороги, ведущие к туннелю Блэкуолл под Темзой, одной из главных дорожных артерий, связывающих юго-восток Англии со столицей. Активисты прибегли к своей излюбленной тактике - расселись поперек дороги и в некоторых случаях приклеили себя к дорожному полотну.

Начавшаяся 4 октября неделя - уже четвертая подряд, когда активисты Insulate Britain, отделившегося от природозащитного движения Еxtinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), блокируют дороги. До этого они перекрывал движение на лондонской кольцевой автодороге (М25), шоссе А20 на выезде из Дувра - самого загруженного паромного порта Европы.

На прошлой неделе правительство добилось вынесение судом нового постановления, запрещающего блокировать дороги внутри Лондона и его окрестностях, а также наносить ущерб дорожному полотну. По информации телеканала Sky News, глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател в ближайшее время должна объявить, что за нарушение этого постановления демонстрантам грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф в неограниченном размере.

Insulate Britain призывает правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу Земли.