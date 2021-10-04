Кандидат от правых с минимальным отрывом лидирует на выборах мэра Рима

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Рима от правого центра Энрико Микетти, которого поддержали партии "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия", набирает от 27% до 31%. Такие предварительные данные экзитполов распространил в понедельник телеканал Rainews24.

С минимальным отрывом от него (26-30%) идет бывший министр экономики Роберто Гуалтьери, чью кандидатуру поддержал левый центр во главе с Демократической партией.

Действующий мэр Рима Вирджиния Раджи, вновь выдвинувшая свою кандидатуру на муниципальных выборах, не проходит во второй тур, набрав от 16% до 20%. Второй тур голосования намечен на 17-18 октября.