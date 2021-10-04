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В Литве заявили, что ВВС НАТО в сентябре девять раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

По данным Минобороны страны, наиболее интенсивно для сопровождения российских бортов истребители поднимались в воздух с 13 по 19 сентября в период совместных стратегических учений военных России и Белоруссии "Запад-2021" и с 20 по 26 сентября

ВИЛЬНЮС, 4 октября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в сентябре девять раз сопровождали российские военные самолеты, говорится в опубликованном в понедельник отчете Минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, наиболее интенсивно - по семь раз - для сопровождения российских бортов в воздух поднимались несущие с начала сентября дежурство в Литве истребители ВВС Дании с четырьмя истребителями F-16 и ВВС Португалии с такой же техникой с 13 по 19 сентября в период совместных стратегических учений военных России и Белоруссии "Запад-2021" и с 20 по 26 сентября.

Такое сопровождение является рутинной процедурой. В августе это произошло семь раз, в июле - 22, в июне - 15 раз, а в апреле не потребовалось ни разу. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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