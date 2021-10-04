Экс-глава разведки Афганистана назвал Гани виновным в падении республиканского режима

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Бывший глава афганского управления национальной безопасности Рахматулла Набиль назвал бежавшего из страны президента Ашрафа Гани виновным в падении режима Исламской Республики Афганистан в августе нынешнего года.

"Тайные поездки Гани и [его советника по нацбезопасности Хамдуллы] Мухиба в Пакистан, а также их секретные встречи с руководством Пакистанской межведомственной разведки в Бахрейне и Швейцарии в конечном итоге привели к краху режима <...> Я очень надеюсь, что наши соотечественники поняли, что Ашраф Гани был лишь частью одного проекта!" - написал Набиль в понедельник на своей странице в Twitter.

2 октября афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источник в окружении Гани сообщила, что экс-лидер Афганистана бежал в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet.

Возглавлявший в 2010-2012 годах, а затем в 2013-2015 годах афганскую службу разведки Набиль неоднократно критиковался в местной прессе за то, что руководимому им ведомству не удалось сдержать укрепление влияния радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на территории Афганистана в первой половине 2010-х годов.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.