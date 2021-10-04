Алиев назвал сотрудничество России и Турции гарантом стабильности в регионе

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Турции гарантирует стабильность в регионе, заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района республики.

"Сейчас в регионе определяются реальные рамки практического сотрудничества. Сотрудничество России и Турции гарантирует стабильность в регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждали недавно президенты РФ и Турции в ходе переговоров - мы же находимся в постоянном контакте и с российской, и с турецкой стороной", - цитирует Алиева государственное информационное агентство АзерТАдж.

Президент подчеркнул важную роль Москвы и Анкары в стабилизации ситуации, назвав достаточным формат с участием России и Турции в нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Нам достаточно такого формата: Россия, Турция, Азербайджан, Армения. Кто пожелает, может присоединиться. В любом случае сегодня без согласия Азербайджана в этом регионе невозможно реализовать никакую инициативу. Пусть все это знают", - добавил Алиев.

Армения, по его словам, также присоединится к формату, "потому что другого пути нет". "Сегодня такова реальность", - отметил Алиев, добавив, что Баку поддерживает заявления из Турции, касающиеся нормализации связей с Арменией.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.