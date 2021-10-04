МИД Абхазии заявил, что расценивает международные учения в Грузии как провокацию

СУХУМ, 4 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии расценивает начавшиеся в понедельник в Грузии международные военные учения как провокацию. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, поступившем в ТАСС.

"4 октября текущего года в Грузии начались международные военные учения Enternity 2021 с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции, которые продлятся до 8 октября. По имеющейся информации, в ходе учений военнослужащие трех стран выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов. МИД Республики Абхазия расценивает проведение подобных военных учений как опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии", - говорится в комментарии.

Ранее в пресс-службе Минобороны Грузии сообщили, что в учениях участвуют 200 военных из трех стран. В них впервые будет представлена бронетехника производства Государственного военного научно-технического центра "Дельта" - Didgori-1, Didgori-2 и Didgori-3. На учениях, в частности, будет отработан сценарий по защите безопасности нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.