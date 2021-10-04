Спикер Рады сообщил о запуске процедуры его отзыва с должности

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Процедура отзыва с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова начата по представлению главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сам спикер сообщил в своем Telegram-канале в понедельник.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности", - написал Разумков, подчеркнув, что "все будет происходить в соответствии с законом и регламентом".

При этом он приложил копию направленного ему письма Арахамии, в котором сообщается о том, что предложение об отзыве является коллективным, и утверждается, что за него собрано 175 голосов депутатов.

В письме Арахамия отдельно остановился на сроках процедуры отзыва. "Обращаю ваше внимание, что решение о включении в повестку дня сессии Верховной рады вопроса об отзыве с должности главы Верховной рады принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения", - говорится в письме.

Ранее в понедельник Разумков заявил, что не допустит голосования по его отстранению от должности вопреки регламенту и конституции Украины.

Увольнение спикера и регламент Рады

Председатель Верховной рады может быть в любое время отозван по его просьбе, кроме случая исполнения им обязанностей президента Украины, также его могут отозвать в связи с неудовлетворительной работой на этой должности. Предложения об отзыве, кроме отзыва по личному письменному заявлению спикера, могут вноситься после того, как собраны не менее 150 подписей депутатов.

Решение о включении в повестку дня сессии вопроса об отзыве принимается на пленарном заседании, следующим за днем внесения такого предложения. Одновременно Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

После этого председатель парламента должен подготовить письменный отчет о своей работе и о выполнении сметы парламента в текущем году. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании. В случае необходимости Рада создает временную следственную комиссию.

Рассмотрение вопроса об отзыве председателя по решению 226 депутатов включается в повестку дня сессии не позднее чем на десятый день после включения данного вопроса в повестку. Рада заслушивает доклад представителя депутатов, инициировавших отзыв спикера, и ответы докладчика на вопросы. Затем проходит тайное голосование. Оно считается состоявшимся, если бюллетени для тайного голосования получили не менее двух третей депутатов от их фактической численности. Для увольнения спикера необходима поддержка как минимум 226 депутатов.

Инициатива отставки Разумкова

Пресс-секретарь парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в субботу сообщила, что депутаты собрали более 150 подписей, что достаточно, чтобы поставить на рассмотрение вопрос об отставке Разумкова. Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь в тот же день с журналистами, связал желание сменить спикера из-за разногласий между Разумковым и партией, касающихся закона об олигархах и санкционной политики.

При этом сам спикер Рады не был приглашен на выездное заседание, в связи с чем предложил депутатам встретиться в Киеве 4 октября, чтобы обсудить его работу. Кроме того, он заявил, что в случае отзыва с поста спикера не намерен уходить из политики.