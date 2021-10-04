Иран отверг обвинения в подготовке Тегераном покушения на израильтян на Кипре

НИКОСИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Посольство Ирана в Никосии отвергло утверждение властей Израиля, обвинивших Тегеран в подготовке покушения на проживающих на Кипре израильских предпринимателей. Позиция Исламской Республики Иран (ИРИ) изложена в кратком заявлении, которое распространило в понедельник иранское диппредставительство.

"Этот режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) всегда выдвигал необоснованные обвинения против исламской республики", - говорится в нем.

Ранее в понедельник советник премьер-министра Израиля по связям со СМИ Матан Сиди заявил о том, что он "уполномочен разъяснить от имени органов безопасности Израиля, что речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре".

Еще 27 сентября полиция Кипра сообщила об аресте 38-летнего мужчины, у которого при себе был пистолет с глушителем, не приведя других подробностей. Впоследствии в кипрских СМИ появилась информация, что делом занимаются антитеррористические структуры острова в связи с рассматриваемой израильской стороной версией, что мужчина мог быть как-то связан с Ираном и готовить покушение на одного из проживающих на Кипре израильских предпринимателей. Затем пресса острова стала выдвигать предположение, что планируемой жертвой этого покушения якобы мог стать миллиардер Тедди Саги, однако, по утверждению Сиди, последний "не был целью этого нападения".

Кипрские же власти фактически не распространяются об этой истории. Начальник полиции острова Стелиос Папатеодору сегодня заявил журналистам, что "арестован человек, у которого были обнаружены пистолет и патроны". "Это деликатное дело, поэтому рассмотрение ходатайства о заключении под стражу проходило за закрытыми дверями", - добавил он.