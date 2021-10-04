Суданские силовики ликвидировали в Хартуме четырех связанных с ИГ боевиков

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Суданские силовые структуры уничтожили в понедельник в Хартуме четырех боевиков ячейки, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом передает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.

По ее данным, рейды проводились в южном районе Джабра, участие в них принимали сотрудники разведслужб, бойцы так называемых Сил быстрого реагирования (или оперативной поддержки, спецназа), армии и полиции. Группа радикалов, которая была обнаружена на одной из квартир, оказала серьезное сопротивление, применив против силовиков автоматы, пулеметы, РПГ и ручные гранаты. Четыре экстремиста были уничтожены в перестрелке, еще двух удалось захватить живыми. Позднее в другом квартале Джабры были задержаны еще двое террористов.

В результате операции погиб один офицер, еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Служба общей разведки в коммюнике призвала граждан сообщать о любых вызывающих подозрение лицах и проявлять максимальную осторожность.

28 сентября в перестрелке с еще одной группой радикалов в Джабре погибли пять бойцов разведслужбы, в том числе два офицера. Были задержаны 12 иностранных боевиков, в том числе, как сообщалось, и их главарь - гражданин Египта.