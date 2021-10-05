СБ ООН призвал власти Мали привлечь к ответственности напавших на миротворцев

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Власти Мали должны провести оперативное расследование нападения на миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в этой стране (MINUSMA), говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета Безопасности всемирной организации.

"Совет Безопасности решительно осудил нападение 2 октября на конвой MINUSMA около города Тесалит, в результате которого погиб миротворец из Египта, еще четверо получили ранения, - отмечается в нем. - <...> Члены Совета Безопасности призвали переходное правительство Мали оперативно расследовать нападение и привлечь нападавших к ответственности. Нападение на миротворцев, согласно международному праву, может представлять военное преступление".

В заявлении подчеркивается, что причастность к планированию, финансированию или проведению атак против миротворцев миссии ООН может быть основой для введения санкций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН.

2 октября глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Эль-Гассим Ване сообщил, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в районе города Тесалит погиб один миротворец ООН, еще трое получили серьезные ранения.