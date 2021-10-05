Президент Израиля вылетел в Киев на годовщину трагедии Бабьего Яра

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог направился во вторник с визитом на Украину для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Об этом глава еврейского государства сообщил в Twitter.

"Лечу в Киев с первым государственным визитом по приглашению президента Украины на 80-ю годовщину массового убийства в Бабьем Яре. Я приму участие в официальных мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" вместе с президентом и премьер-министром Украины, президентом Германии, другими руководителями", - написал Герцог.

С 27 сентября на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября в стране ежегодно отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Мероприятия продлятся до 7 октября.

Бабий Яр

Урочище Бабий Яр - место массовых убийств гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган (ромов), а также советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до трех лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было убито около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные более чем о 100 тыс. погибших.