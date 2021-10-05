Власти ФРГ потратили более €17,3 млрд на участие в миссии в Афганистане

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Власти Германии в период с 2001 года по август 2021 года потратили более €17,3 млрд на участие в миссии в Афганистане. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ федерального правительства на парламентский запрос Свободной демократической партии (СвДП).

Самые большие расходы пришлись на содержание военнослужащих. "На участие Бундесвера в Международных силах содействия безопасности (ISAF), операции "Несокрушимая свобода" и [миссии НАТО в Афганистане] "Решительная поддержка", проводившихся подразделением федерального министерства обороны с 2001 года по 31 августа 2021 года, было потрачено в общей сложности около €12,3 млрд дополнительных расходов, связанных с развертыванием", - говорится в ответе на запрос СвДП.

При этом уточняется, что МИД ФРГ выделил порядка €2,48 млрд на содержание персонала и материальные расходы, связанные с различными проектами. Однако данная сумма не включает затраты на персонал и операции самого министерства иностранных дел. Кроме того, отмечается, что в течение 20 лет Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ выделило Афганистану около €2,46 млрд, а министерство продовольствия и сельского хозяйства потратило примерно €33 млн.

Вместе с тем в статистике не учтены средства, направленные Афганистану Федеральной разведывательной службой Германии. "Раскрытие соответствующей информации серьезно затруднит выполнение задач Федеральной разведывательной службы, что в свою очередь может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьезный ущерб ее интересам", - подчеркнули в правительстве ФРГ.

В конце июня вооруженные силы Германии спустя 20 лет завершили участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Германский контингент в Афганистане в последний год насчитывал около 1 тыс. военнослужащих, в основном военных инструкторов.