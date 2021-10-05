Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию "УДАР" на следующие выборы в Верховную раду.

"На сегодня таких планов [баллотироваться в президенты] у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

По словам киевского мэра, СМИ, задавая вопросы о его президентских амбициях, "автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах". "У меня сегодня огромное количество задач в городе", - отметил мэр.

При этом он заявил, что его партия "УДАР" планирует участвовать в очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году. "Я уверен, что наша политическая сила - партия "УДАР" - будет участвовать в следующих парламентских выборах", - заявил Кличко.