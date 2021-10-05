Экс-глава МИД Украины заявил, что публикация "Досье Пандоры" нанесла урон имиджу страны

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Публикация материалов "Досье Пандоры" (Pandora Papers) нанесла сильный урон имиджу Украины в мире, теперь ее воспринимают как "страну офшоров". Такое мнение выразил во вторник бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

"Во всей истории с офшорами мне очень не нравятся таблички, которые обошли весь мир. Из них четко видно, что Украина на первом месте по количеству тех, кто этими офшорами пользуется. Мы для всего мира - "страна офшоров", - написал он в Facebook.

Он назвал такую ситуацию несправедливой, однако подчеркнул, что в мире об Украине складывается именно такое впечатление. Климкин также усомнился в том, что теперь с Киевом будут серьезно обсуждать перспективы членства страны в ЕС и НАТО.

"Кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и ЕС, если даже украинцы не доверяют своей стране? Кто будет доверять тем, кто не доверяет себе? Ущерб от этой офшорной истории для имиджа Украины трудно даже оценить. Это будет еще долго нас доставать", - отметил экс-глава МИД.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки из примерно 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

После публикации расследования Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины приняло решение проверить декларации Зеленского и Баканова, используя данные "Досье Пандоры".