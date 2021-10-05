Мэр Киева сообщил, что Зеленский и его офис с ним не общаются

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не поддерживает отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, а офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.

"Банковая (улица Банковая, где расположен офис президента - прим. ТАСС), полностью абстрагировалась от общения", - сказал Кличко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

По его словам, для него было неожиданным, когда "президент озвучил, что Кличко якобы стучится, чуть ли не живет на Банковой, просится на встречу". "Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима - у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности Киева. Не будем забывать, что это столица - один из самых ключевых регионов в стране. Есть вопросы, которые требуют совместных решений. И в связи с этим - да, действительно, я пробовал неоднократно договориться о встрече, но...", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что у него личного конфликта с Зеленским нет. "Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95-го квартала", которые касались Кличко. Впрочем, это и шутками назвать сложно", - отметил Кличко.

По словам мэра, с 2015 года "95-й квартал" системно пытался выставить мэра Киева "как человека недалекого". "Но личного конфликта у меня нет, к любым их "шуткам" я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора", - сказал Кличко.

При этом мэр Киева рассказал, что у него нормальные отношения с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым и экс-премьером, лидером партии "Украинская стратегия" Владимиром Гройсманом. "Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко.

Ослабить мэра

Эксперты прогнозируют, что после отставки Разумкова с поста спикера Рады, которую инициировала президентская фракция "Слуга народа", он может вступить в коалицию с Кличко и Гройсманом. При этом офис президента пытается снять Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), который тот занимает как избранный мэр столицы. Но Зеленский желает заменить Кличко своим человеком на посту главы КГГА.

Этой весной напряжение между командой Зеленского и мэром Киева вошло в новую фазу. После недолгого затишья, взятого после местных выборов в 2020 году, на Банковой вновь вернулись к идее назначить другого главу КГГА. Для этого президентская фракция "Слуга народа" в Раде инициировала принятие нового закона о столице, где будут разделены должности мэра и главы городской госадминистрации.

Сейчас мэра Киева избирают жители города, а вот главу КГГА назначает президент по представлению кабмина, так же, как руководителей областей. Должен ли мэр возглавлять оба направления, или это могут быть разные люди, ни конституция, ни другие законы не уточняют. Но в 2003 году этот вопрос рассматривался Конституционным судом (КС). В соответствии с решением КС, которое до сих пор действует, КГГА может возглавлять только лицо, избранное киевским мэром. Фактически это решение обязывает украинского президента назначить главой КГГА именно того человека, который избран мэром.