Совбез Украины запустил сайт с санкционными списками

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустил сайт с перечнем физических и юридических лиц, в отношении которых в стране введены санкции.

Списки, опубликованные на сайте, включают почти 4 тыс. физических лиц, а также более 1 800 юридических. В настоящее время портал работает в тестовом режиме.

На портале по каждому фигуранту списка указываются номер и дата указа президента Украины, которым были введены санкции, тип и срок ограничений. В списке физических лиц также указываются гражданство, род деятельности и место проживания человека, против которого были введены санкции. А перечень юридических лиц содержит налоговый номер и юридический адрес компаний, попадающих под ограничения со стороны Украины.