Либералы ФРГ раскритиковали утечку в СМИ информации о переговорах с ХДС/ХСС о коалиции

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) подвергла критике утечку в СМИ информации о переговорах с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о правящей коалиции. Об этом сообщила во вторник газета Bild.

Как отметило издание, несмотря на то что партии договорились о конфиденциальности переговоров, в СМИ с подачи консерваторов просочилась информация о том, что либералы якобы сигнализировали о готовности добиваться формирования коалиции с ХДС/ХСС и "Зелеными" (так называемая коалиция "Ямайка"). Свободные демократы, Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" выразили возмущение такой утечкой.

"На минувших выходных состоялись три раунда переговоров, в которых участвовала СвДП. С двух ничего не слышно. Но содержание одного из них стало известно СМИ", - написал в Twitter замглавы СвДП Йоханнес Фогель. "Это бросается в глаза, дорогой ХДС/ХСС, и это раздражает", - заметил он. Заявление Фогеля немедленно распространил у себя в Twitter лидер либералов Кристиан Линднер.

Местные наблюдатели считают, что утечка может привести к прекращению переговоров либералов с консерваторами и способствовать заключению коалиции между СвДП, "Зелеными" и выигравшими парламентские выборы социал-демократами. Некоторые эксперты полагают, что инцидент даже на руку СвДП, которая стремится найти причину отказаться от альянса со своим так называемым естественным партнером - блоком ХДС/ХСС - и сделать выбор в пользу коалиции с СДПГ.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятно, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера, по всей видимости, займет либо кандидат от СДПГ Олаф Шольц, либо кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Сейчас все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.