Спикер Рады заявил, что он не обсуждал с Зеленским свою отставку

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, которого парламент по инициативе президентской фракции "Слуга народа" намерен снять с занимаемой должности, сообщил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским свою отставку.

"Я не пытался поговорить с президентом об изменении решения по поводу отставки, потому что у меня не стояла задача сохраниться на должности. Я мог бы, но это идет вразрез с базовыми позициями и принципами, с которыми я пришел в Верховную раду", - сказал Разумков во вторник журналистам.

По его словам, президент также не пытался поговорить с Разумковым по вопросу его отзыва. "Последний раз разговаривал с Зеленским больше месяца назад", - сказал спикер.

Разумков также отметил, что его уже удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа". По его словам, это произошло 4 октября на согласительном совете. На уточняющий вопрос, чем можно объяснить такое решение, Разумков ответил, что "не все любят критику". "Проще закрыть глаза, уши, заткнуть рот и молчать. Наверное, это и привело к тому, что решили, что слишком много меня в чатах", - отметил спикер.

Рада включила в повестку дня на 7 октября вопрос отставки Разумкова с должности председателя Верховной рады. Он сказал, что не будет обращаться в суд для обжалования вопроса отставки, хотя считает, что данная процедура проходит с нарушениями регламента парламента.

Разумков ранее не исключил, что его попытаются также лишить мандата депутата. Он сейчас является внефракционным депутатом, поскольку занимает пост председателя Рады. Регламент парламента запрещает спикеру иметь партийную принадлежность.

Первый номер

Во время избирательной президентской кампании в 2019 году в штабе Зеленского Разумкова называли "альтер эго" будущего главы государства. Разумков был главным спикером Зеленского и представителем кандидата на многочисленных политических ток-шоу на украинских телеканалах. Иногда его представляли как "спикера штаба Зеленского по вопросам избирательной кампании", иногда - как "консультанта кандидата в президенты Зеленского". К штабу Зеленского он присоединился на чисто волонтерских началах, денег за участие в кампании Разумков не получал. После победы Зеленского на президентских выборах он возглавил президентскую партию "Слуга народа" и избирательный список на выборах в Раду, а после победы партии на парламентских выборах был избран председателем Верховной рады.

Однако в этом году стало известно о расхождении в позициях между Разумковым и Зеленским по целому ряду вопросов. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк перечислил такие пункты разногласий, как несогласие Разумкова с введением санкций указами президента против граждан Украины, в том числе в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с объявлением санкций против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Подоляк также отметил критику спикером Рады предложенного президентом страны закона о противодействии влиянию олигархов.

Разумков пока этот закон не подписал и считает, что он был принят с нарушениями. В свою очередь Зеленский на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября прямо заявил, что, раз Разумков не подписывает закон против олигархов, пусть ищет другую команду.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера Рады закономерно, поскольку его позиции теперь не совпадают с позициями фракции, от которой он был делегирован на пост спикера.