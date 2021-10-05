Посланник Мадуро передал единороссам поздравление от президента по итогам выборов в РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Посланник президента Венесуэлы Николаса Мадуро, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес провел встречи с представителями "Единой России" и передал им поздравление от венесуэльского лидера по итогам сентябрьских выборов в Госдуму.

"Я провел встречи с рядом представителей "Единой России" и передал поздравление от президента Мадуро с победой на выборах", - сказал он журналистам на пресс-конференции во вторник.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.