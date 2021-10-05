США продлили запрет на полеты американской авиации над районами на юго-востоке Украины

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Власти США приняли решение продлить еще примерно на два года запрет на нахождение американской авиации в некоторых зонах в районе полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Об этом сообщается в официальном уведомлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которое опубликовано во вторник в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

"ФАУ продлевает срок действия данных специальных федеральных авиационных норм с 27 октября 2021 года до 27 октября 2023 года", - говорится в документе. Указанное решение принято из-за наличия угрозы для авиации в свете "продолжения боевых действий" на украинской территории и "повышенной напряженности между РФ и Украиной". "В связи с этими обстоятельствами сохраняется непреднамеренная угроза для полетов гражданской авиации США из-за возможного просчета или неверной идентификации", - говорится в документе.

Запрет действует для всех пассажирских и грузовых авиакомпаний США, а также касается летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, которые работают на иностранных перевозчиков. Указанные ограничения были введены ФАУ в 2014 году и позднее продлевались. До конца октября 2020 года запрет также распространялся на определенные зоны в районе полетной информации Симферополя.

Район полетной информации - воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Вместе с тем американские власти разрешают при необходимости взлет и посадку в международных аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья "при условии одобрения со стороны и в соответствии с условиями, установленными компетентными органами Украины". Кроме того, допускается возможность игнорирования указанных норм в чрезвычайной ситуации. В этом случае представители авиаперевозчика должны уведомить власти о причинах произошедшего.