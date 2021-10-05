Представители США и Китая на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует на этой неделе встретиться в Цюрихе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщила во вторник представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Как отмечается в ее письменном заявлении, встреча следует за состоявшимся 9 сентября телефонным разговором президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина и пройдет на фоне того, как две страны "продолжают стремиться ответственно управлять конкуренцией между США и Китаем".

По словам Хорн, на этой неделе Салливан также посетит Брюссель и Париж, где "подтвердит важность трансатлантического союза и проведет консультации по различным вопросам, вызывающим общий интерес", и обсудит с европейскими коллегами свою встречу с Ян Цзечи.

В Брюсселе помощник Байдена встретится с коллегами из НАТО, чтобы "обсудить выполнение принятых в ходе июньского саммита решений по модернизации альянса и реагированию на стратегические вызовы". Помимо этого, у него намечены встречи с представителями Еврокомиссии и Европейского совета. В Париже у Салливана запланированы переговоры с советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, которые пройдут в рамках продолжающихся консультаций между Вашингтоном и Парижем "по общим двусторонним и региональным" вопросам, в числе которых подготовка к встрече лидеров двух стран в Европе позднее в этом месяце.