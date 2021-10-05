В Абхазии две партии призвали парламент лишить депутатов мандатов за стрельбу в Сухуме

СУХУМ, 5 октября. /ТАСС/. Провластные партии "Айтайра" (Возрождение) и "Амцахара" (Родовые огни) призвали парламент Абхазии рассмотреть вопрос о лишении депутатских мандатов Гарри Кокаи и Алмасхана Ардзинбы за инцидент со стрельбой в Сухуме 30 сентября до завершения расследования. Об этом говорится в их совместном обращении, распространенном во вторник.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечался День победы и независимости, Кокая произвел на набережной Сухума пять выстрелов в воздух из пистолета. Он отказался сдать орудие прибывшим на место стрельбы сотрудникам МВД. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны, в потасовке депутат и несколько ветеранов получили увечья. В ночь на 1 октября Ардзинба, подъехав на служебной машине к воротам МВД, сделал 20 выстрелов из автомата Калашникова и скрылся с места происшествия. По обоим фактам Генпрокуратура Абхазии проводит доследственную проверку.

"Министр внутренних дел Дмитрий Дбар попросил главу государства освободить Ардзинбу от занимаемой должности на время следствия, он был отстранен президентом до окончания расследования. Для обеспечения полноценного объективного расследования считаем необходимым парламенту рассмотреть вопрос о лишении депутатов Кокая и Ардзинбы статуса неприкосновенности и предложить им сложить свои депутатские полномочия до окончания расследования", - говорится в обращении, направленном спикеру парламента Валерию Кварчии.

Ранее сообщалось, что Кокая 4 октября извинился перед коллегами за нарушение этики. Он просил не оценивать его проступок этот как преступление, поскольку, как отметил депутат, поддался эмоциям, находясь в кругу ветеранов войны. Ардзинба со своей стороны заявил в парламенте, что не стрелял в здание МВД.

Заявления по поводу инцидента

В то же время односельчане Кокаи, которые 1 и 4 октября проводили у стен парламента акции протеста c требованием увольнения министра внутренних дел Дмитрия Дбара, его заместителя Раща Цвижбы и заместителя командира спецотряда быстрого реагирования Дадына Чачхалии, раскритиковали совместное заявление провластных партий, отметив, что в нем "даже не упоминается кощунственное избиение ветеранов, передергиваются факты, подчеркивается благородство поступка министра внутренних дел Дмитрия Дбара". "Таким заявлением власть дала знать, что никакого объективного и справедливого расследования [инцидента со стрельбой 30 сентября] не предвидится. <…> Еще раз просим парламент и президента не политизировать данное событие, не нагнетать обстановку, а сосредоточить свои усилия на создании условий для объективного расследования факта избиения ветеранов и депутата", - говорится заявлении жителей села Адзюбжа Очамчырского района.

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" в своем заявлении отметила, что "высокопоставленные должностные лица МВД раздули мелкое правонарушение до уровня серьезного обострения и без того напряженной ситуации в стране", "грубо поправ нормы закона и конституции, в День победы жестоко избили ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, депутата парламента Гарри Кокаю и удалились, бросив их на площади". "В новейшей истории Абхазии это беспрецедентный факт, вызывающий широкую волну протеста и негативной общественной реакции. Если президент не хочет решать вопрос с отставкой высокопоставленных лиц, проявивших жестокость, превышение должностных полномочий, то однозначно это может быть воспринято и расценено обществом как защита главой государства своих влиятельных соратников, пренебрегая правами граждан", - подчеркивается в заявлении оппозиции.