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Главы Минобороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября

Пресс-служба альянса сообщила, что программу встречи обнародуют позже

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Министры обороны стран - членов НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября 2021 года. Встречи будут проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в документе.

Как поясняет пресс-служба альянса, программа встречи будет обнародована позже.

Теги
Столтенберг, Йенс
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