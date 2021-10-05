Вирусы-вымогатели назвали проблемой нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей в последнее время из обычной уголовной деятельности превратились в проблему национальной безопасности для США. Такое мнение выразил во вторник глава Киберкомандования ВС США, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне.

"Атаки с использованием вирусов-вымогателей оказывают влияние на нашу экономику, критически важную инфраструктуру, а атаки на медицинский сектор могут угрожать жизням людей", - сказал он, выступая на конференции, организованной компанией Mandiant, работающей в сфере кибербезопасности. "То, что когда-то рассматривалось в качестве преступной деятельности, стало вопросом национальной безопасности", - подчеркнул генерал.

По его словам, в настоящий момент АНБ и Киберкомандование фиксируют "резкий всплеск" активности, связанной с вирусами-вымогателями. Спецслужбы пытаются оценить угрозу, которую представляют такие вирусы, а также тактику, которая используется злоумышленниками.

Накасоне был задан вопрос о том, насколько, по его мнению, долгоиграющей будет эта угроза, и придется ли американским спецслужбам через пять лет точно так же на ежедневной основе иметь дело с вирусами-вымогателями. Шеф АНБ ответил утвердительно. "Это будет происходить каждый день", - убежден он.

Россия и Китай

Одновременно с этим Накасоне утверждал, что серьезную проблему для США продолжают представлять операции по воздействию на общественное мнение, которые якобы проводят "практически равные [США] по силе [противники] - Китай и Россия". "Россия проводила кампанию по дезинформации, зачастую используя инфраструктуру и технологии США для того, чтобы посеять раздор в нашем обществе", - утверждал он.

"Наши противники используют идею технологий deep fake [фейковых видео с наложением лиц и голосов известных людей с применением технологий нейронных сетей] и изображения реальности такой, какой она на самом деле не является, но так, чтобы это было выгодно нашим противникам", - утверждал также шеф АНБ. По его словам, США необходимо в ответ сделать так, чтобы "оставаться впереди" в этой сфере и иметь возможность "воздействовать на операции по оказанию влияния".

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.