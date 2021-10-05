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Пандемия COVID-19

Премьер Северной Македонии отклонил прошение об отставке руководства Минздрава

Министр здравоохранения Венко Филипче и его заместитель Илир Хасани подали соответствующие прошения в связи с гибелью 14 человек в результате пожара в ковид-больнице города Тетово

ЗАГРЕБ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев не удовлетворил прошения об отставке министра здравоохранения Венко Филипче и его заместителя Илира Хасани, поданные ими в связи с гибелью 14 человек в результате пожара в ковид-больнице города Тетово.

"Нет причин для решения вопроса о политической и управленческой ответственности министра Венко Филипче и заместителя министра Илира Хасани, которые подали прошения об отставке по моральным причинам, - пояснил во вторник в беседе с журналистами Заев. - О любых ошибках, допущенных по причине человеческого фактора, будут высказываться профильные органы".

Возгорание в модульной больнице в Тетово произошло вечером 8 сентября, пожарным удалось потушить огонь спустя несколько часов. По данным Минздрава республики, погибли 14 человек, еще 12 получили ожоги. Как было установлено расследованием, пожар произошел из-за короткого замыкания в одной из палат.

Теги
Северная МакедонияПандемия COVID-19
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