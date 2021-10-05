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Заседание межправкомиссии России и Венесуэлы пройдет 14-15 октября в Москве

По словам посланника президента Венесуэлы Адана Чавеса, основными задачами комиссии являются "руководство, мониторинг и необходимая оценка проектов сотрудничества"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Межправительственной комиссии России и Венесуэлы пройдет 14-15 октября в Москве. Об этом сообщил во вторник посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"Воспользовались возможностью провести глубокий анализ достигнутого прогресса в отношении проектов сотрудничества. <…> Данный визит можно охарактеризовать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии, которое пройдет здесь, в Москве, 14-15 октября", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

По словам Чавеса, основными задачами комиссии являются "руководство, мониторинг и необходимая оценка проектов сотрудничества, которые реализуют наши страны".

В июне о скором проведении 15-го заседания Межправительственной комиссии Венесуэлы и России также сообщил глава МИД республики Хорхе Арреаса по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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