Заседание межправкомиссии России и Венесуэлы пройдет 14-15 октября в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Межправительственной комиссии России и Венесуэлы пройдет 14-15 октября в Москве. Об этом сообщил во вторник посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"Воспользовались возможностью провести глубокий анализ достигнутого прогресса в отношении проектов сотрудничества. <…> Данный визит можно охарактеризовать как подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии, которое пройдет здесь, в Москве, 14-15 октября", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

По словам Чавеса, основными задачами комиссии являются "руководство, мониторинг и необходимая оценка проектов сотрудничества, которые реализуют наши страны".

В июне о скором проведении 15-го заседания Межправительственной комиссии Венесуэлы и России также сообщил глава МИД республики Хорхе Арреаса по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.